Dólar comercial vira e opera em queda Depois de abrir em alta bem leve, de 0,14%, o dólar inverteu a mão de direção e passou a cair. Às 10h50, estava em queda de 0,35%, cotado a R$ 2,883. Operadores ouvidos pela Agência Estado avaliam que a probabilidade de atraso no andamento das reformas pode pressionar o dólar. No entanto, o ingresso de recursos poderá aliviar esta tendência. A previsão é de um dia volátil para o câmbio. A expectativa de ingresso de recursos poderá levar o dólar a momentos de queda hoje. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.