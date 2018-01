Dólar continua caindo e chega a R$ 2,1060 O mercado de câmbio continua reagindo positivamente à medida Provisória (MP) que isenta do Imposto de Renda (IR) de 15% os rendimentos decorrentes de aplicações por investidores estrangeiros em títulos da dívida pública federal. A euforia já abre espaço para especulações sobre a elevação na nota de crédito do Brasil por parte das agências de classificação de risco e uma nova emissão de títulos da dívida externa. O dólar chegou ao patamar de R$ 2,1060 na manhã desta sexta-feira - cotação mínima desde a abertura até 12h50. Na abertura dos negócios, o dólar já abriu em queda, vendido a R$ 2,1110. Por volta das 13h, a moeda norte-americana é negociada a R$ 2,1100, em baixa de 0,28% em relação aos últimos negócios de ontem. O colunista Celso Ming, do jornal Estado, explica que esta queda do dólar reflete muito mais do que uma expectativa em relação à entrada mais forte de moeda norte-americana no mercado interno. Segundo ele, "é improvável que a entrada de dólares destinados a aplicar em títulos da dívida pública interna seja de mais de US$ 8 bilhões por ano, uma fração diante da entrada líquida no comércio exterior, previsto em mais de US$ 40 bilhões. Portanto, por esse lado não deverá haver uma pressão substancial sobre o câmbio". Ming destaca que, "independentemente disso, a cotação do dólar continuará achatada por outra razão: a melhora dos fundamentos da economia. Se as despesas com juros diminuem e se o vencimento médio da dívida fica melhor espalhado, vai sumindo um dos mais graves riscos da economia (o do calote), que tanto trabalho dá à política econômica e tanto sacrifício cobra do brasileiro. Isso deve atrair capitais de investimento e não necessariamente recursos destinados a aproveitar juros mais altos". Euforia Ontem, o mercado já havia reagido com entusiasmo à MP 281. O dólar caiu 0,98%, para R$ 2,116, a menor cotação desde 20 de março de 2001. O risco país ficou no nível mais baixo da história, em 226 pontos. A Bovespa fechou em alta de 2,73%.