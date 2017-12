Dólar continua com tendência de baixa O comportamento das cotações do dólar continua refletindo o forte volume de entrada de recursos no País. O movimento de alta registrado durante a manhã mostra que, apesar da melhoria no cenário econômico brasileiro, o preço da moeda norte-americana pode mudar sempre que o cenário externo apresentar alguma reação negativa. Hoje pela manhã, o mercado de câmbio sofreu forte influência da queda da Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia - e o preço do dólar subiu um pouco. A bolsa eletrônica dos Estados Unidos chegou a registrar baixa de 4,53%. Há pouco, o dólar comercial era cotado a R$ 1,7840 na ponta de venda dos negócios. Juros em alta O nervosismo do cenário internacional, provocado pela queda da Nasdaq, mexeu também com o humor dos investidores no mercado de juros. Os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,80% no início da tarde. Ontem, papéis com as mesmas características eram cotados a 17,690% ao ano.