Dólar continua com tendência de queda O dólar registrou queda durante toda a manhã e fechou o período cotado a R$ 1,7970. A última vez que a moeda norte-americana fechou abaixo de R$ 1,80 foi no dia 9 de junho. O principal motivo apontado pelos analistas é o fluxo cambial positivo - volume de entrada de dólares maior que a saída. A situação de reaquecimento da economia, com inflação baixa e juros declinantes, faz com que os títulos de dívida de empresas brasileiras tenham boa aceitação no mercado internacional. Isso faz com que esses papéis sejam recomprados no mercado externo, diminuindo a saída de dólares. Além disso, empresas e instituições financeiras diminuíram as operações de compra de dólares que são feitas como forma de segurança contra oscilações do mercado. São as chamadas operações de hedge. Veja mais informações sobre esse assunto no link abaixo.