Dólar continua em queda e fecha na cotação mínima O dólar comercial encerrou o dia no patamar mínimo desta terça-feira, cotado a R$ 2,1380, em queda de 0,70% em relação aos últimos negócios de ontem. Trata-se do nível mais baixo desde 28 de março de 2001, quando o dólar fechou em R$ 2,1250. Às 16h40, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,05%. Já o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - está em 226 pontos base. Quanto menor esta taxa, maior é a confiança do investidor. A expectativa de uma continuidade na entrada forte de dólares no País faz com que a oferta de moeda norte-americana fique muito acima da demanda. Com isso, aumenta a depreciação do dólar frente ao real. Vários motivos levam a esta previsão de entrada de dólares: expectativa pela desoneração dos investimentos estrangeiros, queda do risco Brasil, captação de recursos no mercado externo por parte de empresas privadas, e saldo comercial positivo. Clique aqui para mais informações.