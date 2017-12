Dólar cotado na mínima O preço do dólar está cotado a R$ 1,7890 - a cotação mais baixa do dia, uma queda de 0,50%. O fluxo cambial - entradas maiores que saídas - continua positivo, de acordo com operadores do mercado financeiro. Com isso, a tendência é que a cotação da moeda norte-americana continue próxima de R$ 1,80. O comportamento deve se manter assim, se não houver nenhuma surpresa desagradável no cenário político, ou alguma notícia de impacto. A queda da taxa de juro favorece uma pressão de alta sobre o dólar. Isso porque os investimentos no mercado internacional ficam mais atraentes em relação ao brasileiro. Porém, isso não vem se confirmando. A entrada de recursos superou US$ 500 milhões ontem. Os operadores dizem que a cotação do dólar só não cedeu mais nessa quinta-feira, quando a queda foi de 0,33% com a cotação fechando em R$ 1,7980, porque os bancos entraram no mercado comprando dólares, o que fez com que a cotação ficasse estável.