Dólar definiu resultados de empresas Apesar do prejuízo bilionário no segundo trimestre registrado pelas 179 companhias abertas que apresentaram balanço até a semana passada, o grupo das 20 empresas com melhores resultados lucrou R$ 2,54 bilhões. O que distingue essas companhias das restantes 159, que somaram prejuízo de R$ 3,8 bilhões no período, é o fato de contarem com forte proteção financeira contra perdas cambiais, o chamado hedge, além de parte significativa ser exportadora. Na avaliação do presidente da consultoria Economática, Fernando Exel, o que explica a diferença de desempenho entre as empresas é justamente o chamado hedge. As 20 mais lucrativas tiveram despesas financeiras de R$ 12 bilhões e receitas de R$ 8,3 bilhões. A proteção foi de 69%. Para as 159 demais, o mesmo tipo de despesa chegou a R$ 14 bilhões, mas as receitas a R$ 5,9 bilhões - apenas 40% de hedge. A pesquisa considerou as empresas não-financeiras e sem controle estatal, excetuando, portanto, empresas como a Petrobrás e Eletrobrás, dentre as que tinham divulgado seus balancetes até a quinta-feira, fim do prazo legal para a publicação dos resultados do período. Do total de empresas, 95 apresentaram prejuízos, 83 tiveram lucro e uma, resultado nulo. Dentre os 20 maiores lucros no trimestre, conforme a pesquisa, aparecem 14 indústrias e seis empresas dos setores de infra-estrutura e comércio. No grupo produtivo, as mais lucrativas também fazem parte da lista das maiores exportadoras da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), relativa a 2001. São elas a Embraer, Vale do Rio Doce, Embraco, Weg, Grupo Gerdau (com duas empresas na lista da consultoria), Belgo Mineira, Souza Cruz e Oxiteno. As demais indústrias são AmBev, Cimento Itaú e Ultrapar. Dentre as empresas de infra-estrutura estão Telesp Operacional, Brasil Telecom Participações, Brasil Telecom, Tele Centro-Oeste Celular, Transmissão Paulista e Tele Sudeste Celular. O grupo das 20 se completa com o Pão de Açúcar, no comércio varejista. O maior resultado foi o da AmBev, de R$ R$ 358,7 milhões, o melhor trimestre registrado até agora pela companhia, segundo a consultoria. E o menor, neste grupo de empresas, foi da Tele Sudeste Celular, de R$ 42 milhões. Empresas com hedge ganharam Tome-se o exemplo do Grupo Pão de Açúcar. Depois de perder ao redor de R$ 120 milhões com a variação do dólar em janeiro de 1999, quando foi adotado o câmbio flutuante, a companhia de varejo passou a adotar cobertura integral às dívidas contraídas em moeda estrangeira. "A partir daí, nós, que já tínhamos proteção cambial, passamos ao hedge total. Se não tivermos proteção cambial, não fazemos captação em moeda externa", afirma o diretor financeiro, Aymar Giglio Junior. O grupo, hoje, não tem "um pingo" de exposição cambial, conta o executivo, que, por precisão, cita a fatia de 97% de cobertura de risco. Junto à política de gestão financeira, argumenta que contam a favor do resultado positivo no trimestre o crescimento de 10% nas vendas, sem considerar aquisições, e o que chama de "eficiência comercial". Enquanto as despesas financeiras ficaram em R$ 148 milhões, as receitas financeiras foram de R$ 143 milhões no trimestre. A proteção pode vir desde aplicações atreladas ao dólar ou mesmo por conta de ativos no exterior, que se valorizam conforme o câmbio. A Gerdau é um exemplo. Além do aumento das exportações e da demanda de aço na América do Norte, a diretoria da empresa reconheceu, quando da divulgação dos resultados, o impacto favorável da valorização do dólar "na conversão das receitas geradas no exterior e no aumento do patrimônio localizado fora do Brasil". Exportações renderam lucros Na prática, o dólar deu o tom dos lucros ou prejuízos. Foi assim para a Souza Cruz, terceira mais lucrativa no ranking. "O mais relevante foi nossa exportação de fumo. É talvez o fato principal a destacar. Além disso tivemos a ajuda da desvalorização no período", disse o tesoureiro corporativo, Antonio Duarte Castro. Ele explica que o câmbio fechou a R$ 2,30 no segundo trimestre de 2001 e a R$ 2,80 este ano, lembrando que a empresa é exportadora. No mercado externo, a empresa contou, ainda, com aumento de 4% nos preços em dólar do fumo. Ao incremento, some-se a desvalorização de 20% do real, que aumentou a receita em real. A política financeira conservadora fez a companhia fechar o semestre com "mais recursos aplicados do que empréstimos tomados". O levantamento da Economática mostra também que a multinacional teve receitas financeiras de R$ 133,9 milhões e despesas bem inferiores, de R$ 75,5 milhões.