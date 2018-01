Dólar desaba para R$ 3,48 e a bolsa sobe forte O mercado financeiro teve um dia de ótimas notícias. O dólar comercial registrou hoje o quinto dia consecutivo de queda, desta vez impulsionado pelo bom resultado dos leilões da dívida cambial realizados pelo Banco Central no início da tarde. O dólar comercial conseguiu atravessar a barreira dos R$ 3,50 e encerrou o dia cotado a R$ 3,480 (queda de 1,28%), o menor nível desde o dia 20 de setembro. Na mínima do dia, foi negociado a R$ 3,462. O BC conseguiu colocar integralmente os lotes de contratos ofertados, com alongamento de prazos e redução de juros, e com isso já conseguiu rolar o equivalente a 65,5% do vencimento do próximo dia 2 de janeiro, no valor de US$ 2,6 bilhões. A boa notícia é que esse vencimento representa quase a metade dos US$ 5,7 bilhões de cambiais que vencem em janeiro. Em fevereiro esse volume cai para algo em torno de US$ 3 bilhões e a partir de março para volumes um pouco acima dos US$ 1 bilhão, aliviando de maneira significativa o peso desses vencimentos sobre o comportamento do dólar num mercado sem liquidez. Bolsa sobe e risco país cai No mercado acionário o dia não poderia ter sido melhor. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 2,03%, voltando a operar nos mesmos níveis de 28 de junho deste ano, acima dos 11 mil pontos. Essa a alta firme foi acompanhada de forte volume financeiro, R$ 969,7 milhões, impulsionado pela entrada de investidores estrangeiros no mercado e também por algumas operações diretas (compra e venda pela mesma corretora), para ajuste de carteiras. A bolsa está impulsionada por uma série de notícias positivas, que estão deixando o mercado mais confiante. As declarações do futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, que tem reiterado o compromisso com a estabilidade de preços, combate a inflação e com o regime de metas de inflação, serviram para tranquilizar os investidores. O mercado também comemora a formação do futuro ministério do governo eleito. O C-bond, o título da dívida brasileira mais negociado, continua subindo. Hoje a alta foi de 1,25%, negociado a 66,75 centavos de dólar. O risco país, às 19 horas, estava abaixo de 1.400 pontos (1.399 pontos). "O mercado de ações está corrigindo para cima as distorções de preços", afirmou um analista. As maiores altas da Bovespa foram: Telesp Celular PN, +6,30%; Copel PNB, +6,05% e Comgas PNA, +5,88%. As maiores baixas foram: Siderúrgica de Tubarão PN, -4,51%; Tele Leste Celular PN, -4,35% e Inpear PN, -3,33%. Juros ajustados No mercado de juro, o dia foi tranquilo, marcado por pequenas oscilações. Segundo analistas, os investidores fizeram hoje mais um pequeno ajuste para se adequar a nova taxa básica de juro, elevada ontem para 25% ao ano. Na BM&F, o juro do contrato DI de abril, o mais líquido, que ontem fechou em 26,22%, atingiu hoje a mínima de 26,43% e a máxima de 26,48%, fechando a 26,38%. Para alguns operadores, o mercado de juro já encontrou o ponto de equilíbrio e agora aguarda novas notícias da inflação e dos juros. O juro do contrato do DI de janeiro, o primeiro a vencer após a primeira decisão do Copom do ano que vem, fechou em 24,81 ante 24,49 ontem.