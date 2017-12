Dólar despenca 2,11% O dólar inicia mais uma semana em forte baixa, repercutindo a euforia dos mercados pelo mundo com a perspectiva de que a guerra entre EUA e Iraque esteja perto do fim. A moeda norte-americana terminou a segunda-feira em queda de 2,11%, R$ 3,152. O mercado aguarda com grande expectativa uma emissão de títulos da dívida soberana do Brasil nos próximos dias. A discussão em torno de um novo patamar para a moeda continua e há operadores que afirmam que o dólar deve continuar a cair e se situar perto dos R$ 3, já nesta semana. No mercado externo, as bolsa européias registraram fortes altas. Em Londres, o pregão subiu 3,18%, em Paris, alta de 3,44%, Frankfurt, mais 5,84%, em Madri, valorização de 2,06%, em Milão, mais 2,42% e Lisboa, alta de 1,78%.