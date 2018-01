Dólar despenca, bolsa sobe e mercado aposta em alta dos juros O mercado financeiro iniciou a semana devolvendo o risco excessivo que havia sido embutido nos preços antes da definição de Henrique Meirelles para o Banco Central. O dólar despencou 3,49%, para R$ 3,60 - menor cotação desde 27 de novembro (a R$ 3,59) e a bolsa de valores fechou em alta de 1,96%, com bom volume financeiro de R$ 1,225 bilhão, atribuído ao exercício de opções. O mercado de juros futuro ficou praticamente estável, aguardando uma elevação da taxa Selic, de um a três pontos porcentuais, na reunião do Copom desta quarta-feira. No câmbio, o dia também foi favorecido pela rolagem de 92,9% da dívida de US$ 1,8 bilhão que vencerá nesta quarta-feira. No mercado da dívida, o C-Bond era negociado às 18h na máxima do dia, a 64,375 centavos de dólar. Neste horário, o risco Brasil caía 5,05% ou 79 pontos, para 1.485 pontos base, no menor patamar desde 19 de junho passado. Na bolsa, o vencimento de opções movimentou R$ 583,867 milhões, acima da expectativa dos especialistas. Deste montante, R$ 325,628 milhões representaram opções de venda e R$ 258,239 milhões opções de compra de ações. As companhias endividadas em dólar foram destaques de alta no Ibovespa hoje. Foram Net PN (+7,69%) e Embratel PN (+7,17%). Os piores desempenhos do índice foram de Bradespar PN (-3,64%) e Usiminas PNA (-3,44%). No caso dos juros, finalmente um índice (IGP-M) ficou abaixo das previsões de mercado, confirmando a desaceleração inflacionária já verificada em outros índices. Foi a segunda prévia do IGP-M de 3,26%. Na BM&F, o juro do contrato de DI futuro para janeiro fechou praticamente estável, em 23,58% ao ano, de hoje ao vencimento, uma diferença inexpressiva para os 23,50% de sexta-feira. Esta taxa reflete ainda a expectativa de que a taxa Selic vá ser elevada na próxima reunião do Copom.