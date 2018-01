Dólar despenca com forte oferta O dólar comercial rompeu nesta tarde os R$ 3,50, cotado na mínima do dia, a R$ 3,488, queda de 2,02%, em reação à forte oferta de moeda no mercado à vista. Segundo operadores, um banco norte-americano que está saindo do País continua se desfazendo das posições em dólar. Ontem, essa instituição já teria vendido cerca de US$ 180 milhões, afirmaram participantes do mercado. Exportadores e bancos e empresas que fecharam captações recentemente também estão ofertando moeda no mercado à vista. Os importadores, por sua vez, retomaram as compras. O adiamento de eventual início de uma guerra no Iraque para meados de fevereiro estimulou a realização de lucros com dólar, já que as notícias internas são favoráveis. A possibilidade de a Receita Federal vir a conceder isenção para o repatriamento de recursos de brasileiros no exterior e a elevação pelo banco de investimentos Morgan Stanley Dean Witter da recomendação para os títulos da dívida do Brasil de "marketweight" (peso na média) para "overweight" (peso acima da média) sustentam o movimento de venda. No mercado da dívida externa, ao contrário, os investidores estão refazendo posições compradas. O C-Bond subia 1,84%, a 69,25 centavos de dólar, e o Risco Brasil caía 30 pontos, para 1.322 pontos-base.