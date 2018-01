Dólar despenca de novo: R$ 2,3320 Na onda de otimismo que vem tomando conta dos mercados brasileiros, o dólar voltou a cair. Os últimos negócios do dia no câmbio comercial para venda fecharam a R$ 2,3320. Essa cotação é a mais baixa desde 2 de julho, quando o dólar encerrou o dia na mesma marca. A queda do dólar foi gradual ao longo do dia, atingindo a cotação mínima de R$ 2,3250 por volta das 15h. No fechamento, houve um pequeno repique. Desde o dia 21 de setembro - quando atingiu a cotação histórica de R$ 2,8350 -, o comercial já acumula queda de 17,74%. No ano, a alta do dólar reduziu-se para 19,53%. Leia mais a respeito logo depois do fechamento dos demais mercados.