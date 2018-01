Dólar despenca e bolsa dispara com a volta do investidor estrangeiro A retomada da confiança do investidor no Brasil fez o dólar e o risco País despencarem e o C-Bond, título da dívida brasileira mais negociado, disparar nesta segunda-feira. A Bolsa de Valores fechou em alta forte de 3,61%. Os juros futuros também registraram forte queda. No início da tarde, o dólar comercial atingiu a mínima de R$ 3,33 (-3,34%) e encerrou em queda de 2,76%, cotado a R$ 3,35 - menor patamar desde 17 de setembro (a R$ 3,25). Pela manhã, o C-Bond atingiu a máxima de 70,625 centavos (+3,29%) por dólar - maior nível desde a cotação de 71,188 centavos por dólar registrada em 4 de junho de 2002. Às 17h20, o C-Bond subia 2,38%, a 70 centavos de dólar, e o risco Brasil caía 72 pontos, para 1.269 pontos base, praticamente à metade do pico de 2.443 pontos base registrado em 27 de setembro passado. Segundo operadores, o bom humor reflete a confirmação pelo mercado de que não deve haver mudança brusca nas políticas econômica, monetária e fiscal do País no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Por isso, aumentam as expectativas em torno da liberação de empréstimos externos em negociação por várias empresas e instituições financeiras, além da captação anunciada pelo Bradesco na sexta-feira de, pelo menos, US$ 50 milhões. O superávit comercial de US$ 47 milhões na primeira semana deste mês também alimentou o otimismo. Na bolsa, o índice da carteira teórica terminou o pregão em alta forte de 3,61%, acima de 12.000 pontos, e o volume financeiro cresceu para R$ 602 milhões. Em janeiro, o Ibovespa acumula valorização de 6,66%. Wall Street também teve um dia de festa, com o Dow Jones em alta de 2,19% às 18 horas, enquanto a Nasdaq subia 2,89%. As empresas exportadoras sofreram com a queda do dólar. Das maiores desvalorizações do índice, foram destaque Companhia Siderúrgida Tubarão PN (-3,83%), Vale do Rio Doce PNA (-2,66%), Aracruz PNB (-2,24%) e Ambev PN (-1,11%). Embraer ON (-1,30%) e Embraer PN (-1,25%) completaram a lista das maiores quedas, ainda se ressentido da decisão do governo Lula de adiar a compra de caças para a Força Aérea Brasileira. Os melhores desempenhos do índice foram de Cesp PN (+12,71%), Tele Centro Oeste Celular PN (+9,96%), Eletropaulo PN (+9,49%), Embratel ON (+9,19%) e Embratel PN (+9,13%). No mercado monetário, os contratos de DI futuro com prazo de vencimento a partir de março também recuaram. Contratos futuros com prazos mais longos (2004) chegaram a ter quedas de um ponto porcentual ou mais (julho/2004). Apenas o de fevereiro de 2002 - o próximo a vencer, no dia 1º, registrou pequena alta, condizente com as expectativas de que a taxa Selic deve manter-se estável em 25% ou subir um pouco na próxima reunião do Copom. Também a inflação, desde o final do ano passado, confirmou a desaceleração por meio de vários índices e o mercado parou de aumentar as previsões para este ano. Na pesquisa semanal do Banco Central, divulgada hoje, finalmente a previsão média do mercado manteve-se estável para 2003, em 11%, em relação à anterior.