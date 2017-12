Dólar deve continuar em queda, revela pesquisa do BC A decisão do Banco Central (BC) e do Tesouro Nacional pela compra de dólares em mercado para recompor as reservas internacionais e fazer caixa para fazer frente às necessidades de pagamento de compromissos externos influenciou o resultado da pesquisa semanal do BC. As projeções de mercado para a taxa de câmbio no fim do corrente ano caíram de R$ 2,7900 para R$ 2,7700. Para o fim de janeiro de 2005, as previsões de mercado foram mantidas em R$ 2,8000. As estimativas para o final do próximo ano, por sua vez, continuaram estáveis em R$ 3,00 pela terceira semana consecutiva. Crescimento e produção industrial A pesquisa também revelou que as previsões de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2004 ficaram estáveis em 5,10%. Apesar da estabilidade, as estimativas de expansão da produção industrial subiram de 7,61% para 7,62%. Para 2005, as estimativas de aumento do PIB prosseguiram em 3,50% pela nona semana consecutiva. As expectativas para o aumento da produção industrial também não se alteraram e continuaram em 4,50% pela sexta semana consecutiva.