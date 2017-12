Dólar deve fechar mês a R$ 2,13; inflação também pode cair O dólar deve chegar aos R$ 2,13 até o final de março. É isso o que aponta a pesquisa Focus, que coleta as previsões do mercado e que foi divulgada nesta segunda-feira pelo Banco Central. Esta é a sexta queda consecutiva das estimativas, que na semana passada estavam em R$ 2,14. Também a inflação deve cair mais, segundo a projeção do mercado. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficaria em 4,56%. As previsões da taxa média de câmbio para este ano também caíram pela sexta semana consecutiva, variando de R$ 2,24 para R$ 2,21. Há quatro semanas, estas estimativas estavam em R$ 2,31. Para 2007, as previsões caíram pela quinta semana seguida, recuando de R$ 2,35 para R$ 2,33. Inflação A pesquisa ainda apontou que, pela terceira semana consecutiva, as projeções de mercado para a inflação medida pelo IPCA de 2006 caíram de 4,59% para 4,56%. Com a nova redução, as expectativas do IPCA para este ano ficaram mais próximas da meta central de 4,50% fixada pelo Conselho Monetário Nacional. O levantamento registrou, ao mesmo tempo, uma diminuição das expectativas do IPCA para este ano das instituições Top Five de 4,51% para 4,50% no cenário de médio prazo. Esta foi a quarta queda seguida desta previsões, que estavam em 4,83% há quatro semanas. Com a nova queda, a estimativa do IPCA para este ano passou a ficar dentro da meta central de 4,50%. Para 2007, as projeções de IPCA continuaram estáveis em 4,50% pela sexagésima semana consecutiva. O porcentual estimado equivale à meta central de 4,50% também já fixada pelo CMN. A pesquisa também registrou estabilidade das previsões de reajuste dos preços administrados este ano em 4,50%. Estas previsões vêm se mantendo neste patamar há sete semanas. Para 2007, as projeções de aumento dos preços administrados subiram de 4% para 4,20%. Selic As projeções de mercado para a taxa básica de juros (Selic, atualmente em 17,25% ao ano) neste mês ficaram estáveis em 16,50%. O porcentual estimado embute uma expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) venha a cortar os juros em 0,75 ponto porcentual na reunião de terça e quarta-feira. Para o final do ano, as previsões de juros ficaram estáveis em 14,50%, depois de terem caído por duas semanas seguidas. As estimativas de mercado para a taxa média de juros neste ano, por sua vez, recuaram de 15,56% para 15,50%. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 15,69%. As previsões de taxa média de juros para o próximo recuaram pela quarta semana seguida e caíram de 14,01% para 14%. Há quatro semanas, estas estimativas, na média, estavam em 14,29% ao ano. Balança comercial As projeções para o superávit da balança comercial (exportações menos importações) continuaram estáveis pela quarta semana consecutiva em US$ 40 bilhões. As estimativas de superávit em conta corrente para este ano tampouco mudaram, prosseguindo em US$ 9 bilhões pela terceira semana seguida. Para 2007, as estimativas aumentaram de US$ 35,50 bilhões para US$ 36 bilhões. O resultado representa uma expectativa de alta, já que há quatro semanas, estas previsões estavam em US$ 34 bilhões. Apesar da alta, as estimativas de superávit em conta corrente para o próximo ano permaneceram estáveis em US$ 5 bilhões. Dívida líquida Pela segunda vez consecutiva, as projeções de mercado para a dívida líquida do setor público (endividamento do setor público não-financeiro e do Banco Central com o sistema financeiro, com o setor privado não-financeiro e com o resto do mundo) em 2007 aumentaram de 48,85% para 49% do Produto Interno Bruto (PIB). Há quatro semanas, estas previsões estavam em 48,70%. Para este ano, as estimativas de dívida líquida permaneceram estáveis em 50,50% do PIB. Investimento estrangeiro Para este ano, as projeções para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) permaneceram estáveis, pela 10º semana consecutiva, em US$ 15 bilhões. Para 2007, as estimativas subiram de US$ 16,10 bilhões para US$ 16,20 bilhões. Apesar da alta, o valor esperado ainda é inferior aos US$ 17 bilhões estimados há quatro semanas. IGP-DI, IGP-M IPC-Fipe A inflação medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) deste ano caíram de 4,41% para 4,33%, o que representou a quarta queda seguida das previsões. Para 2007, as expectativas de mercado para o IGP-DI ficaram estáveis em 4,50% pela terceira semana consecutiva. Ao mesmo tempo, a pesquisa apontou uma queda da inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), de 4,45% para 4,41%, também pela quarta vez consecutiva. As previsões de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) neste ano, por sua vez, recuaram de 4,33% para 4,27%. Esta foi a quinta queda seguida destas previsões, que estavam em 4,56% há quatro semanas.