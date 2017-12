Dólar deve oscilar em torno de R$ 1,80 O mercado de câmbio está abrindo com ligeira oscilação em torno da cotação de R$ 1,80. Há pouco, o dólar era cotado a R$ 1,7970, mesmo patamar do fechamento oficial de ontem. O cenário econômico brasileiro positivo - com sinais de reaquecimento da economia, inflação baixa e juros declinantes - favorece o fluxo cambial, deixando o ambiente financeiro mais tranqüilo entre os investidores. Isso pode gerar uma queda do dólar em alguns momentos, como aconteceu ontem de manhã, quando o dólar chegou a valer R$ 1,7930. Os investidores aproveitam a baixa cotação do dólar para comprar moeda norte-americana. A grande procura pelo ativo faz com que a cotação suba novamente, podendo se estabilizar no nível de R$ 1,80, considerado ideal pelo governo. Isso porque patamares abaixo desse valor não são favoráveis à balança comercial. Os produtos brasileiros ficam mais caros, prejudicando as exportações. Além disso torna os produtos importados mais competitivos no mercado interno. O mercado financeiro continua aguardando uma melhoria da classificação do Brasil pelas agências internacionais. Caso isso se confirme, a entrada de dólares no país pode ficar ainda maior, favorecendo a queda das cotações do dólar (veja mais informações no link abaixo).