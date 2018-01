Dólar deve oscilar menos hoje O dólar apresentou forte oscilação ontem. Em determinado momento do dia chegou a subir 1,12% sobre o fechamento da semana passada e terminou cotado a R$ 1,7830 - uma queda de 0,22% em relação aos últimos negócios do dia anterior. Os analistas explicam que o movimento de ontem foi influenciado pelo vencimento de contratos futuros vinculados ao dólar. Quem apostou na queda da moeda realizou operações de venda para baixar ainda mais a cotação. Quem apostou na alta, comprou moeda na tentativa de fazer o preço do dólar subir. O resultado dessa disputa foi a oscilação verificada ontem durante todo o dia. Hoje a expectativa dos analistas é de que o dólar siga com tendência de baixa, em função do fluxo cambial positivo - entrada de dólares maior que a saída. Há pouco, o dólar comercial era cotado a R$ 1,7870 - uma pequena alta de 0,22% em relação ao patamar de negociação registrado nas últimas operações de ontem.