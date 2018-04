Dólar deve recuar para entre R$ 2,80 e R$ 2,85, diz Leme O acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI), anunciado ontem, ficou acima da expectativa e deve puxar a valorização cambial para um intervalo entre R$ 2,80 e R$ 2,85. A avaliação foi feita hoje pelo diretor de Pesquisa Econômica sobre Mercados Emergentes da Goldman Sachs, Paulo Leme, que participa do seminário "Brasil e Wall Street: Face a Face", organizado pelo Grupo Estado, pelo Wall Street Journal e pelo Conselho das Américas, em São Paulo. Segundo Leme, o acordo representa o dobro do estimado pelo mercado. Leme esperava que o acordo com o FMI envolvesse US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões, incluindo uma possibilidade de redução nas reservas de US$ 5 bilhões. O acordo com o Fundo anunciado ontem prevê uma disponibilidade de US$ 30 bilhões nos próximos 15 meses e mais uma redução de US$ 10 bilhões nas reservas. "Isso significa um acordo efetivo de US$ 40 bilhões", disse. Leme não descarta a possibilidade de que o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Mundial disponibilizem recursos para financiamento do comércio exterior. Segundo o economista, o balanço de pagamentos deste ano já foi fechado com o acordo e havia a necessidade de US$ 20 bilhões para a cobertura do déficit corrente e amortizações em 2002. Ele explica que o Banco Central possuía reservas líquidas de US$ 7 bilhões que somado aos US$ 10 bilhões de possibilidade de redução de reserva chega-se a US$ 17 bilhões, mesmo que não houvesse a entrada de dinheiro novo. O acordo prevê que, dos US$ 30 bilhões, US$ 6 bilhões poderão ser utilizados neste ano. Leme acredita que, reduzindo o risco Brasil, as linhas comercias de curto prazo de pelo menos três meses voltem ao País. "O resultado será uma forte valorização do real." Ele elogiou ainda a postura do PT, que tem demonstrado amadurecimento diante dos problemas econômicos do Brasil. "O País está tranqüilo para erradicar a crise até dezembro e os desafios ficam para o governo seguinte", disse. Para o economista, o presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, acertaram um acordo com o FMI para "uma ponte tranqüila para o próximo governo." O acordo com o Fundo não é substituto, no entanto, para as reformas fiscais e estruturais que deverão ser adotadas no próximo governo para geração de emprego e estabilidade econômica.