Dólar deve testar ponto de equilíbrio e abre em leve baixa A situação externa deve continuar sendo o principal assunto a pautar o comportamento do mercado de câmbio. Por isso, ninguém tem dúvidas que a cautela seguirá balizando as decisões de negócios com dólar. A definição do Copom de subir a Selic para 25,5%, que é a maior novidade interna, foi absorvida ontem mesmo pelos investidores que, como era previsto pelos analistas, diminuíram um pouco o valor do dólar num primeiro momento, mas em intensidade pequena e que não durou muito. Com isso, a moeda norte-americana acumula quatro dias seguidos de alta e já ultrapassa os R$ 3,50. Na abertura, hoje, o dólar foi negociado em leve queda, que oscilou entre ?0,14% e ?0,26% - cotado entre R$ 3,51 e R$ 3,506. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.