Dólar diminui a alta em ambiente tenso A grande instabilidade no cenário internacional promete um dia de fortes oscilações nos mercados financeiros. O destaque fica por conta do pacote de ajuste fiscal argentino, que deve ser anunciado hoje após o encerramento dos negócios. Exemplo dessa oscilação é o movimento das cotações do dólar no início dessa manhã. A moeda norte-americana abriu cotada a R$ 2,1220, apresentando uma alta de 1,14% em relação aos últimos negócios de ontem. No pior momento, chegou a bater no patamar de R$ 2,1300, o que significou uma alta de 1,52%. Há pouco, o dólar já havia apresentado certo recuo e era negociado a R$ 2,1150. Mesmo assim, isso significa uma alta de 0,81% em relação aos últimos negócios de ontem.