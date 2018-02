Dólar dispara 3,27% e tem maior alta desde maio de 2006

A fuga dos investidores de ativos mais arriscados fez o dólar disparar para a maior alta em mais de um ano nesta quinta-feira, 26, voltando a ser cotado acima do patamar de R$ 1,90. Bovespa despenca até 6% e dólar dispara A moeda norte-americana fechou a R$ 1,9280, com valorização de 3,27% - maior alta em um dia desde maio de 2006. No mês em que o dólar caiu para o menor patamar desde setembro de 2000, porém, a moeda ainda acumula leve baixa de 0,10%. "É no mundo inteiro um movimento de ''fly to quality'' (fuga para qualidade), saindo de investimentos de maior risco para ativos de menor risco como os títulos do Tesouro norte-americano... A diferença é que (os ativos) no Brasil tiveram uma valorização muito forte (antes). Quando a alta é maior, o tombo é maior também", disse Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Neste horário, às 16h30, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que já chegou a cair pouco mais de 6% durante a tarde - apresenta queda de 4,25%. (Por Silvio Cascione)