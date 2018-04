Dólar dispara a 2,20 pesos O dólar continua em alta na city portenha e atingiu a marca dos 2,20 pesos por dólar. Os operadores explicam que o volume de negócios é pequeno, mas a demanda é muito grande. "A população em massa está procurando comprar nem que seja U S$ 100 ou US$ 200 dos pesos restantes de seus limites mensais de 1.500 pesos retirados do banco", explica um operador completando que a grande maioria das operações realizadas foi entre US$100 e US$ 300. Um analista de um banco estrangeiro que prefere não revelar sua identidade disse à Agência Estado que a procura dos bancos e das empresas também pressiona fortemente o mercado que ainda não teve nenhuma intervenção do Banco Central até o momento. Porém , não se descarta a intervenção do BC até o final das operações. Segundo o analista, os bancos optaram por comprar dólar no mercado livre devido à falta de regulamentação do BC para a importação de dólar e , principalmente, pelo fato de poder usar os pesos "encurralados" nas contas bancárias. Tanto os bancos quanto as empresas estão pagando os dólares com cheques ou através de transferências. Por isso, há diferentes cotações no mercado livre de dólar. Leia o especial