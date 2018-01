Dólar dispara e bolsa desaba O mercado financeiro prossegue nervoso na tarde desta quinta-feira, com o dólar em disparada e a Bolsa de Valores de São Paulo em forte queda. O leilão de US$ 150 milhões de linha externa do Banco Central não conseguiu impedir a alta do dólar. Também contribui para o nervosismo a demora do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em anunciar os nomes da equipe ministerial e do presidente do Banco Centra. Às 15h38, a moeda norte-americana subia 1,21%, para R$ 3,77, na máxima do dia. A bolsa registrava no mesmo horário queda de 2,12%, também na mínima do dia.