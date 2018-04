Dólar dispara e chega a R$ 2,4750 Um pouco depois das 16h, o dólar comercial atingiu nova máxima, em R$ 2,4750 - alta de 1,52% em relação ao fechamento de ontem. Este é o patamar mais elevado desde 30 de novembro, quando o dólar foi negociado R$ 2,4960 no fechamento dos negócios. O pessimismo dos investidores, provocado principalmente pelo cenário político, tomou conta também do mercado acionário. Há pouco, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrava queda de 3,77%. No mercado internacional, os principais títulos da dívida brasileira (C-Bonds) são negociados a 75,250. Ontem, no final do dia, eram cotados a 76,313 centavos por dólar. A taxa de risco-país subiu para 934 pontos base. É o patamar mais elevado em cinco meses.