Dólar dispara e chega a R$ 2,9700 A cotação do dólar comercial disparou e chegou à máxima do dia, em R$ 2,9700 - uma alta de 2,77% em relação aos últimos negócios de ontem. O movimento é resultado de compras de tesourarias de bancos, as quais foram motivadas, entre outros fatores, pelos ruídos políticos na bancada do PT no Senado, que já foram aparentemente solucionados.