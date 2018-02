Dólar dispara e fecha a R$1,928 após baque nos mercados A fuga dos investidores de ativos mais arriscados fez o dólar disparar para a maior alta em mais de um ano nesta quinta-feira, voltando a ser cotado acima do patamar de 1,90 real. A moeda norte-americana fechou a 1,928 real, com valorização de 3,27 por cento --maior alta em um dia desde maio de 2006. No mês em que o dólar caiu para o menor patamar desde setembro de 2000, porém, a moeda ainda acumula leve baixa de 0,10 por cento. O mercado de câmbio acompanhou o estresse nas principais praças financeiras do mundo. O temor de que os problemas no mercado de crédito de risco nos Estados Unidos possam contaminar o restante da economia disparou uma forte correção nos ativos e fez crescer a aversão ao risco entre os investidores. "É no mundo inteiro um movimento de ''fly to quality'' (fuga para qualidade), saindo de investimentos de maior risco para ativos de menor risco como os títulos do Tesouro norte-americano... A diferença é que (os ativos) no Brasil tiveram uma valorização muito forte (antes). Quando a alta é maior, o tombo é maior também", disse Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Segundo Sidnei Moura Nehme, diretor-executivo da NGO Corretora, o dólar no Brasil avança em meio à "saída de recursos externos e do desmonte de operações estruturadas focando arbitragens", que visam lucrar com o diferencial das taxas de juros praticadas no Brasil e no exterior. "E, também, (o dólar sobe) em razão dos bancos ainda registrarem expressiva posição ''vendida'' em dólares (apostando na queda da taxa de câmbio), que vinham sendo reduzidas gradualmente, mas face ao quadro presente, impõe cobertura mais imediata", explicou Nehme. José Roberto Carreira, gerente de câmbio da corretora Novação, disse também que os exportadores diminuíram a oferta de dólares que vinha ajudando a limitar a alta do dólar nas últimas sessões. "Como o dólar está subindo, agora ele (exportador) vai esperar. Têm muitos (com dólares) esperando mesmo, (mas) quem fechou ontem já perdeu dinheiro", disse. Na véspera, a atuação dos exportadores, que se sentem mais atraídos a trocar dólares por reais a uma taxa de câmbio mais alta, foi explicada por analistas como um dos fatores que conteve o avanço do dólar.