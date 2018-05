Dólar dispara e vai a R$ 3,69

O dólar renovou máximas ante o real fortalecido pelos dados positivos da economia americana de varejo e indústria e chegou a R$ 3,6938 (+1,85%). Os dados contribuíram para elevar a percepção de que a inflação por lá deve prosseguir em trajetória de alta e pode forçar o Banco Central americano (FED) a apertar mais sua política monetária e elevar os juros. Internamente, a tendência é que as movimentações no cenário político também continuem no foco, depois de a cautela eleitoral ter levado o dólar ontem a fechar a R$ 3,6267 - o maior valor desde 7 de abril de 2016.

+ Mercado projeta novo corte na taxa de juros

O Ibovespa abriu a sessão de negócios renovando mínimas e perdendo o nível dos 84 mil pontos . A tendência é que a Bolsa deva ter uma sessão de negócios no mesmo tom de desânimo com que encerrou o pregão de ontem, quando fechou aos aos 85.232,18 pontos (+0,01%). Do ponto de vista externo, diz Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença Corretora, contribuem negativamente o indicativo de baixa dos índices das bolsas dos Estados Unidos, a desvalorização do minério de ferro e o contínuo fortalecimento do dólar frente a outras divisas de economias emergentes e desenvolvidas. Pesam também as incertezas políticas que pairam na cena doméstica.

O operador ressalta que a Bolsa está dentro de um canal entre os 83 mil e 87 mil pontos. "Quando começa a ensaiar melhora chama o fluxo vendedor", acrescenta. Nesse sentido, após acumular alta de quase 3% em uma semana, passou a realizar lucros.

+ Selic pode cair a 6,25% ao ano na quarta-feira, veja os reflexos

Por aqui, dados que mostram ritmo mais fraco para a retomada da economia também estão no radar dos investidores. Nesta manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o volume de serviços prestados caiu 0,2% em março ante fevereiro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que estimavam desde uma queda de 1,0% a uma alta de 0,2%, com mediana negativa de 0,40%.