Dólar disparou com anúncio do BC No início do dia, o anúncio de um acordo preliminar para o conflito sobre a dívida da União com as províncias na Argentina chegou a animar os investidores. Mas a entrevista concedida pelo diretor de política monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, reverteu a recuperação dos mercados e o dólar fechou em R$ 2,4700 - a segunda mais alta cotação de fechamento da moeda norte-americana. Os juros também dispararam com a expectativa que vem se generalizando de alta da Selic - a taxa básica referencial de juros da economia. Os mercados não estavam entendendo a estratégia do Banco Central (BC), que havia decidido conter a alta considerada especulativa do dólar por meio de vendas de moeda e títulos cambiais, aliados a uma elevação nos juros. Segundo Figueiredo, o BC venderá US$ 6 bilhões entre hoje até o final do ano numa média de US$ 50 milhões por dia útil, em pequenos lotes regulares. Os investidores decepcionaram-se com o anúncio, que aponta para o fim da estratégia de choques no câmbio e as cotações dispararam. Agora, espera-se que os juros subam para controlar as cotações, já que o montante anunciado é limitado. Desde que decidiu intervir no câmbio, a autoridade monetária já vendeu US$ 980 milhões, sem levar em conta a intervenção realizada hoje durante a manhã. O BC também ofertou US$ 4 bilhões de títulos cambiais ao mercado na semana passada. Neste ano, o total de papéis corrigidos pela variação do câmbio é de US$ 13,8 bilhões. Acordo entre União e províncias na Argentina Segundo informação da correspondente Marina Guimarães, na Argentina, a União fechou um acordo para o pagamento da dívida com a província de Buenos Aires, a mais endividada. Serão depositados US$ 190 milhões para o pagamento de salários do funcionalismo. Em troca, o governador oposicionista Carlos Ruckauf compromete-se a cortar US$ 1 bilhão de gastos ainda neste ano. Outros US$140 milhões irão para as demais províncias, que terão que cortar gastos da ordem de US$ 600 milhões. Ou seja, o governo cedeu às pressões dos governadores com o repasse de US$ 330 milhões, mas conseguiu impor ajuste fiscal de US$ 1,6 bilhão. Três bancos privados e dois estatais fornecerão recursos para a composição de um fundo fiduciário a ser criado para implementar o acordo. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,4700, com alta de 1,98%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 26,000% ao ano, frente a 24,850% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 0,06%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 3,43%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,86%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 2,83%.