Dólar e juros caem No final do dia no mercado financeiro, o preço do dólar ficou cotado a R$ 1,8040 na ponta de venda dos últimos negócios. Uma queda de 0,44% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8121. Com o retorno do funcionamento das operações financeiras nos Estados Unidos - ontem foi feriado de comemoração do Dia da Independência nos Estados Unidos -, o fluxo cambial voltou a favorecer a queda do dólar. Isso porque o mercado doméstico registrou maior volume de operações com a moeda norte-americana. Operadores comentaram que, além do fluxo cambial positivo, o ambiente econômico brasileiro é favorável, com níveis de inflação controlados e boas perspectivas de crescimento da economia. O preço do petróleo, um fator preocupante para os investidores, recuou hoje, favorecendo a queda da cotação da moeda norte-americana. Juros caem Os juros voltaram a cair hoje. Títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, melhor indicador dos juros de longo prazo, pagaram taxas de 18,46% ao ano. Ontem papéis com as mesmas características fecharam o dia com juros de 18,67% ao ano. O mercado financeiro mantém a expectativa de uma nova queda na taxa de juros básica - Selic. Porém, é possível que o Banco Central (BC) ainda não tenha promovido um novo corte dos juros em função do preço do petróleo e das incertezas em relação à desaceleração da economia norte-americana.