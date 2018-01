Dólar e juros recuam Mais calmos com a alta das Bolsas de Valores, os mercados de câmbio e juros fecharam em baixa. Os dois são termômetros das incerteza dos investidores. Quanto maior a incerteza, mais dólar e juros sobem. O dólar comercial fechou hoje com baixa de 0,81%, com a ponta de venda em R$ 1,8410. Esta é a posição dos últimos negócios do dia. Ainda não foi divulgada a taxa oficial. Os negócios oscilaram entre este preço, que foi a mínima do dia, e R$ 1,8580, que indicava uma alta de 0,11% sobre o fechamento de ontem. No segmento de juros, os investidores também aceitaram taxas menores. No fechamento do dia, o swap prefixado de um ano pagava taxa anualizada de 22,05%, para uma base de 252 dias. Ontem a taxa estava em 22,6% ao ano. As taxas prefixadas estão subindo nas últimas semanas porque os investidores estão com medo dos efeitos da crise. Em períodos nervosos, o investidor pede juros maiores para se defender. Dólar pode subir mais, mas já está caro Tem havido pressão de alta no dólar nos últimos dias por conta de investidores que querem se proteger de uma eventual valorização futura da moeda. O fluxo de moeda tem sido equilibrado, entre compras e vendas, mas alguns investidores tentam se proteger. Pode até ser que a moeda norte-americana suba mais este ano, mas no patamar de R$ 1,85 já é considerada cara ou suficiente para o equilíbrio das necessidades brasileiras. Outro motivo para olhar com cautela as expectativas de alta do dólar é o fato de que o próprio governo tem razões para atuar mais forte neste segmento se a alta do dólar for expressiva para estimular uma alta generalizada de preços. Quem comprar dólar como proteção, no caso de ter uma viagem programada ou dívida em dólar, pode estar fazendo um bom negócio, no sentido de ter segurança, mas pode perder dinheiro. Se o objetivo é investimento, o risco é maior. Se subir para R$ 1,90, por exemplo, um preço que hoje é considerado caro, representaria um ganho bruto de 3,2%. Se cair para R$ 1,80, a perda é de 2,2%. As aplicações de renda fixa ainda são melhor negócio.