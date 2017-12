Dólar e juros sobem O mercado de câmbio começou o dia nervoso com as notícias do provável envolvimento do presidente Fernando Henrique Cardoso na liberação de verbas para obras do fórum trabalhista de São Paulo (veja mais informações no link abaixo). De acordo com apuração da editora Cristina Canas, junto com a tensão política, no entanto, há o fluxo de moeda estrangeira, que continua favorável ao País. Ou seja, o volume de entradas permanece superior ao total de saídas. Há pouco, o dólar era comercializado a R$ 1,8110 na ponta de venda dos negócios. Trata-se de uma alta de 0,42% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,8034. Os juros também devem ser influenciados pelo cenário político. Títulos prefixados de swap, com base em 252 dias úteis, pagavam juros de 18,78% ao ano. Ontem, papéis com as mesmas características eram vendidos a 18,58% ao ano. O mercado financeiro vê com muita apreensão um possível envolvimento do presidente com o caso Eduardo Jorge. A questão afeta de forma muito negativa a imagem do País e pode comprometer a sua credibilidade. Os juros mais baixos e o aumento do risco do País tendem a provocar uma saída de investidores do País. Como prováveis conseqüências, o mercado acionário pode perder recursos e o preço do dólar pode subir.