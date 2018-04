Dólar é o mais baixo desde 26/9/08

O mês de julho foi de fortes perdas para o dólar e de ganhos acentuados para as Bolsas. A moeda norte-americana encerrou o mês a R$ 1,865 (-0,48%) no balcão, menor valor desde 26/9/08, quando a divisa fechou em R$ 1,853. Em julho, a moeda dos EUA recuou 5,04% e no ano, 20,13%. O declínio foi amparado na desvalorização do dólar no exterior em meio aos ganhos das ações e das commodities diante da percepção de recuperação gradual da economia mundial. O euro subiu 1,54% em julho e 1,96% no ano. Além disso, o fluxo cambial foi positivo para o Brasil, refletindo a confiança dos estrangeiros na expansão local e em ganhos nos mercados de ações e renda fixa, e também uma elevação da demanda externa por matérias-primas exportadas pelo País. Ontem, a Bovespa subiu 0,53%, aos 54.765,72 pontos; no mês, +6,41%; e no no ano, +45,85%, a maior alta para o período desde 1999. Nos EUA, os índices acionários tiveram o melhor julho em décadas em meio a avaliações de que o PIB do 2º trimestre indica que a recessão no país está diminuindo. O Dow Jones acumulou alta de 8,58% no mês e o Nasdaq, de 7,82%. O juro de janeiro de 2011 fechou em 9,84%.