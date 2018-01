Dólar e risco Brasil têm fote queda O dólar comercial prossegue nesta tarde a trajetória de queda, iniciada desde a abertura dos negócios. A moeda norte-americana já recuou hoje 3,62%, e está sendo negociada a R$ 3,59. O fluxo positivo de dólares, o leilão de US$ 200 milhões de linha externa e satisfação dos investidores com a formação do ministério de Luiz Inácio Lula da Silva ajudaram a derrubar a cotação do dólar. Também contribuiu para o ânimo do mercado o sucesso da rolagem de dívida cambial, que já tinha influenciado os negócios de sexta-feira. O risco Brasil, calculado pelo banco norte-americano JP Morgan, cai hoje pela primeira vez em meses abaixo dos 1.500 pontos base. De acordo com as informações do banco, o risco estava neste tarde em 1.494 pontos base, o menor registrado desde o dia 20 de junho deste ano.