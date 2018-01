Dólar em alta à espera da decisão do Copom O dólar abriu bem perto da estabilidade, em alta de 0,03% sobre o fechamento de ontem, cotado a R$ 2,899. Às 10h57, subia 0,21%, a R$ 2,904. No mercado, há um aumento das expectativas por um corte de juro na reunião do Copom de hoje. A ansiedade em torno da flexibilização da política monetária é grande e atinge o comportamento da moeda norte-americana pois as estimativas de um crescimento vigoroso em 2004 foram o fator que garantiu o forte volume de captações registrado no início do ano. Os investidores em dólar alimentam a expectativa de que esse movimento seja retomado, pelo menos parcialmente, se o juro voltar a cair no curto prazo. Mas o otimismo com a retomada da queda da Selic, além de não ser unanimidade e nem mesmo maioria no mercado, concorre, nesta manhã, com a formação da ptax (taxa média) que será usada na liquidação da dívida cambial de US$ 1,3 bilhão que vence amanhã. Esse é um fator de pressão que pode acabar comandando o jogo das cotações e elevar a liquidez, que tem sido muito baixa nos últimos dias. Veja a cotação do dólar.