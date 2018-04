Dólar em alta à espera de fatos novos Sem fatos novos que possam contribuir para a queda na pressão das cotações, o mercado financeiro deve operar com certa estabilidade. Especificamente para o dólar, os operadores dizem que não há mudanças nas perspectivas, que continuam melhores do que nas últimas semanas, mas lembram que também não há fatores novos e fortes o suficiente para levar o dólar a novos recuos. Com isso, a estimativa é de que a moeda norte-americana oscile de acordo com o fluxo aguardando novidades. Na abertura dos negócios, às 9h33, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,1100, em alta de 0,81% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 21,900% ao ano, frente a 21,730% ao ano negociados ontem. "A abertura de hoje pode mostrar alta com os investidores fazendo um ajuste às quedas dos últimos dias. Com o recuo que houve, é possível que entrem no mercado investidores que precisam de dólar para honrar compromissos, mas também não são esperadas grandes pressões", diz um especialista. Para a alta da abertura também contribui a trajetória de desvalorização que os títulos da dívida externa no mercado internacional, segundo operadores. As maiores expectativas para o mercado de câmbio continuam sendo os resultados da viagem do presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e do ministro da Fazenda, Pedro Malan, para encontros com banqueiros e o leilão de linhas de comércio externo marcado para amanhã.