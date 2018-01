Dólar em alta ante o euro e cai em relação ao iene O dólar mantém-se fortalecido ante o euro, enquanto recua em relação ao iene nos negócios fechados nos mercados europeus. A valorização do dólar em relação à moeda européia era considerada átipica pelos operadores, que apostavam na depreciação da divisa norte-americana, em razão das expectativas de que o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve reduza as taxas básicas de juro nos EUA na quarta-feira. A queda da taxa básica tende a esvaziar o interesse pelos ativos denominados em dólar, mas pode alavancar o mercado acionário, uma vez que as empresas terão um ambiente mais amigável pela frente. O euro comprava US$ 0,9188, após registrar a mínima de US$ 0,9183. Na sexta-feira, o euro fechou em US$ 0,9235. Nas trocas de dólares e ienes, o dólar era negociado a 116,63 ienes, de 117,62 ienes no fechamento de sexta-feira. A mínima desta manhã foi de 116,15 ienes e a máxima, de 117,76 ienes. As informações são da Dow Jones.