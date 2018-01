Dólar em alta com expectativa de atuação do BC no mercado Às 12h50 o dólar comercial atingiu o patamar máximo do dia, cotado a R$ 2,5450 na ponta de venda das operações, em alta de 0,87% em relação aos últimos negócios de ontem. A alta da moeda norte-americana nesta terça-feira, depois de cinco quedas consecutivas, é acompanhada da estabilidade do risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - e da alta da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) que, no mesmo horário, apresentava alta de 1%. Segundo operadores, a alta do dólar nesta terça-feira decorre da expectativa de que, em algum momento, o Banco Central poderá retomar suas atuações no mercado - comprando dólar à vista ou oferecendo troca de títulos indexados em dólar. Caso o BC não atue no mercado de dólares, é possível que o real volte a se valorizar frente ao dólar. Dois fatores fundamentam esta tendência: os fortes resultados das contas externas brasileiras anunciados hoje e as altas taxas de juros no Brasil, que acabam atraindo dólares para o País, favorecendo a depreciação da moeda norte-americana.