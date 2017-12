Dólar em alta, cotado a R$ 2,850 Depois de abrir praticamente estável, em queda, levíssima, de 0,07% sobre o fechamento de sexta-feira, cotado a R$ 2,838, o dólar passou a subir. Às 10h45, subia 0,35%, cotado a R$ 2,850. O mercado de câmbio estará acompanhando a decisão do Copom sobre os juros nesta quarta-feira. Analistas, no entanto, têm ressaltado que um corte de até um ponto percentual da Selic terá efeito zero sobre o câmbio, uma vez que essa redução já está na curva dos juros futuros. Um possível anúncio de redução dos depósitos compulsórios dos bancos poderá ter um impacto mais imediato para o câmbio. No entanto, uma queda dos juros seria favorável e ampliaria o momento positivo para os mercados. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.