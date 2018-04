Dólar em alta de 2,05% valendo R$ 3,23 A atenção do mercado financeiro continua sendo a definição sobre um acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI), esperada ainda para esta semana. "O mercado só volta a cair forte se vier o dinheiro do FMI e o volume for considerado adequado", disse um especialista, acrescentando que o mercado ainda está nervoso e propenso a computar notícias negativas do que informações positivas. Além disso, pesa sobre a formação das cotações no mercado de câmbio de hoje a decisão do Banco Central sobre a rolagem ou não do vencimento de amanhã de títulos cambiais no valor de US$ 736 milhões. Ontem, a autoridade monetária tentou fazer a rolagem dessa dívida, mas a operação não foi concluída A expectativa em torno da decisão do BC explica-se pois, se optar por honrar a dívida, o BC pode levar os investidores que ficarem sem os papéis a uma demanda adicional por dólar no mercado à vista. Isso teria pressionado o dólar na tarde de ontem e pesaria no mesmo sentido na manhã de hoje. Às 9h43, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,23, em alta de 2,05% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 25,550% ao ano, frente a 24,350% ao ano negociados ontem.