Dólar em alta de 2,86% cotado a R$ 3,24 Vários fatores devem movimentar o mercado financeiro hoje. No noticiário, o destaque é o rebaixamento da classificação da dívida brasileira feito ontem à noite pela agência Moody´s. O impacto dessa decisão da agência deve ocorrer já nos negócios pela manhã, pressionando as cotações do dólar para cima, já que o anúncio foi feito depois que o mercado tinha encerrado as atividades de ontem. Na abertura dos negócios, às 9h38, a moeda norte-americana estava sendo vendida a R$ 3,240, em alta de 2,86% em relação ao fechamento de ontem. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pagavam taxas de 24,350% ao ano frente a 23,740% ao ano negociados ontem. As expectativas em torno da divulgação do resultado de mais uma pesquisa do instituto Ibope, que acontecerá hoje à noite, também tendem a movimentar os negócios. Afinal, desde que o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) foi fechado, o cenário político tomou conta de todas as atenções do mercado e não está agradando aos investidores. Cada vez mais eles duvidam da possibilidade de recuperação do candidato do governo, José Serra, e isso está sendo colocado nos preços dos ativos, ajudando na deterioração do quadro vista nos últimos dias. Outro destaque importante do dia será o segundo leilão de contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de US$ 2,5 bilhões na quinta-feira. Nos dois últimos vencimentos, o BC resgatou parte da dívida. Porém, os especialistas dizem que para usar novamente essa opção o BC tem que avaliar bem se a redução de papel cambial não vai aumentar a demanda por dólar no mercado à vista. O mercado continua aguardando as medidas que o BC estuda para prover o mercado de linhas de crédito ao comércio externo. Segundo especialistas, a volta das linhas aliviaria a pressão vista sob as cotações da moeda norte-americana.