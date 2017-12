Dólar em alta em dia de formação da taxa média O dólar abriu em alta forte, hoje, de 1,23%, a R$ 2,89. Às 9h40, subia 0,98%, cotado a R$ 2,883. A abertura sob pressão já era esperada pelos operadores, por conta da movimentação dos investidores em torno da formação da Ptax (taxa média) da moeda norte-americana. A Ptax de hoje balizará o vencimento de cerca de US$ 2,7 bilhões em dívida cambial de amanhã. Deste débito, o BC renovou 52,4% ou cerca de US$ 1,424 bilhão e resgatará, portanto, US$ 1,294 bilhão. Como esse resgate será feito com base na Ptax de hoje, os investidores poderão pressionar a formação da taxa para ampliar seus ganhos. Esta movimentação deverá ter peso maior pela manhã, uma vez que o cálculo da Ptax é feito por meio de uma média ponderada. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.