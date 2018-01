Dólar em alta forte antes de rolagem O dólar começou o dia em alta forte. Na abertura, às 9h55, subia 0,93%, a R$ 3,795. Às 10h20, subia 1,46%, a R$ 3,815. Acelerou ainda mais a alta e às 10h25 subia 1,73%, cotado a R$ 3,825. Hoje, o Banco Central inicia a rolagem do próximo vencimento de dívida cambial, que ocorre dia 12 e soma US$ 1,8 bilhão em NBC-E. O resultado final da operação será divulgado a partir das 14h30. E essa operação será o destaque do mercado de câmbio neste início de semana e acontecerá ainda num cenário de indefinições sobre a equipe econômica do próximo governo. O mercado continua ansioso para saber quem ocupará a presidência do Banco Central e, na sexta-feira, comprou a idéia de um bom nome, que acabou não sendo divulgado. Porém, os players ainda apostavam que a decisão seria tomada no final de semana. Também isso não ocorreu e a expectativa é de que essa frustração seja embutida nos negócios hoje. Isso deve se traduzir em alta no dólar transacionado no mercado à vista e conseqüentemente deve afetar os preços do leilão. Segundo os especialistas, o alívio pode vir pela atuação do BC que tem colaborado para diminuir as pressões do pronto com os leilões de linha iniciados na semana passada. Além disso, o mercado está sentindo um pequeno aumento da capacidade de as empresas rolarem seus compromissos externos, o que também colabora para reduzir as pressões sobre o dólar à vista.