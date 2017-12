Dólar em alta leve; fluxo de recursos vai determinar rumo O dólar comercial abriu bem perto do fechamento de ontem, em alta muito leve, de 0,10%, cotado a R$ 2,865. Às 10h35, estava nessa valor. Hoje deverá ser mais um dia em que o fluxo de recursos ditará o rumo dos negócios com o dólar. Apesar de toda a atenção em torno do noticiário político, a entrada no País de recursos de captações do setor privado mantém a trajetória de queda do dólar. Nem mesmo a desaceleração das exportações, mostrada pelo resultado parcial da balança comercial de julho divulgado ontem, foi capaz de deter nova desvalorização do dólar - a moeda caiu 1,07%, para R$ 2,862 ontem. Já se aproxima, novamente, de um piso considerado como virtual para a moeda pelo mercado, os R$ 2,84, o que pode atrair os compradores. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.