Dólar em alta; mercado absorveu decisão do Banco Central Absorvida a nova postura do Banco Central em relação ao mercado de câmbio, restou a avaliação de que a pressão exercida pela eventual presença da autoridade monetária sobre as cotações será pontual e a conclusão de que a medida será positiva para os fundamentos do País. Afinal, aumento de reservas contribui para melhora da confiabilidade. Assim, ontem mesmo o mercado voltou a prestar atenção no fluxo de recursos e, depois de reagir em alta ao anúncio do BC, voltou a recuar com as estimativas de novas entradas. De qualquer forma, o mercado de câmbio conta com um novo agente na compra e a tendência é de que as posições vendidas diminuam já que, com a iminente presença do BC, elas passam a oferecer um risco a mais. Por isso, as entradas que são aguardadas devem ser absorvidas pelos investidores com menos impacto na cotação do dólar que, mesmo que ceda, deve fazê-lo em intensidade menor do que ocorreria antes da determinação do BC de comprar divisas. Assim, antes da abertura de hoje, o mercado de dólar esperava estabilidade, ou pequena alta. Que foi o que aconteceu. O dólar abriu em alta de 0,14%, cotado a R$ 2,862; às 10h41, subia 0,42%, a R$ 2,870. A definição da trajetória deve ocorrer à medida em que o fluxo for se delineando. Tudo igual ao que era antes da tarde de terça-feira, quando o BC anunciou que passaria a comprar dólares para recompor reservas. Veja a cotação do dólar.