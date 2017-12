Dólar em alta. Mercado deve mostrar-se cauteloso Depois de o Banco Centrar ter mostrado, nos três leilões de ontem, disposição para segurar a cotação do dólar, o mercado abriu o dia em alta de 0,29%, com a moeda cotada a R$ 2,815. Ela chegou a virar e caiu 0,04%, mas em seguida retomou a alta. Às 10h55, estava em alta de 0,29%, cotada a R$ 2,815. A avaliação do mercado é de que os negócios não ganharão força enquanto não houver indicativos de para qual lado irá o fluxo do dia. A percepção é de que irá para o lado positivo, como vem ocorrendo há dias. E, se isso se concretizar, a ponderação na definição das cotações tende a continuar até que o Banco Central mostre que postura adotará. Os operadores acreditam que, mesmo com fluxo de entradas, o mercado tenderá a segurar o dólar acima de R$ 2,80. No saldo da atuação do BC de ontem, ficou a impressão, para muitos, de que a autoridade monetária prefere o dólar acima dessa marca de R$ 2,80. Veja a cotação do dólar.