Dólar em alta no início do primeiro dia de guerra longa O dólar abriu em altra de 0,29%, cotado a R$ 3,478, e a subida se acelerou nos primeiros negócios; às 10h46, a moeda subia 0,49%, a R$ 3,485. O mercado de câmbio, naturalmente, está atento ao noticiário após o início dos ataques norte-americanos ao Iraque. O dia deverá ser de poucos negócios. As Bolsas asiáticas apresentaram reação positiva ao início da guerra. No entanto, os mercados europeus já demonstram ânimos mais contidos. Um dos fatores citados pelos analistas para a cautela foi a declaração do presidente dos EUA, George W. Bush, de que será uma "campanha longa e coordenada". Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar. Veja o especial :