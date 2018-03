Dólar em alta suave, acima dos R$ 3,00 O dólar abriu estável, valendo exatamente R$ 3,00, como fechou ontem. Depois de poucos minutos de negócios, porém, passou a operar em alta. Às 10h32, subia 0,30%, cotado a R% 3,009. A alta forte de ontem - o dólar comercial subiu 1,87% e fechou a R$ 3,00 - pode estimular as vendas hoje. O mercado de câmbio doméstico deverá seguir atento ao comportamento do C-Bond. O ajuste do dólar tem acompanhado de perto a desvalorização dos títulos da dívida externa brasileira. A liquidez pode ser baixa, porque o mercado opera na expectativa para a decisão do Copom, amanhã, sobre os juros brasileiros. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.