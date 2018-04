Dólar em alta, vendido a R$ 3,13 Às 13h30, os mercados financeiros apresentavam certo nervosismo. O dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,13; na mínima do dia, apesar da alta de 0,26% em relação às últimas operações de ontem, pois ele abriu em R$ 3,14. Ao longo do dia, o valor máximo negociado foi de R$ 3,163. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 35,15% no ano e queda de 9,80% em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 20,34% ao ano, frente a 20,26% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 23,75% ao ano, frente a 23,62% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 1,11% em 10264 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 222 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 24,40% em 2002 e alta de 5,15% em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 29 apresentaram baixa. O principal destaque são os papéis da NET (ex-Globocabo), PN (preferenciais, sem direito a voto), com alta de 11,90%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 0,12% (a 8683,3 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - sobe 1,59% (a 1335,26 pontos). O euro opera em alta de 0,55%; sendo negociado a US$ 0,9834. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, estava em alta de 0,44% (378,57 pontos). Veja às 15h00 um comentário sobre os negócios da manhã. E não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.