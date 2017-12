Dólar em baixa favorece corte nos juros Em pouco mais de um mês, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu em dois pontos porcentuais a taxa básica de juros ? Selic ? de 18,5% para 16,5% ao ano. De acordo com Marcelo Cypriano, economista do BankBoston, o recuo das cotações do dólar favoreceu a queda de juros. Isso porque o Copom percebeu que não havia riscos de alta de inflação em função de juros mais baixos. ?O dólar vem apresentando tendência de queda. Isso segura uma alta da inflação?, explica Marcelo Allain, economista-chefe do Banco Inter American Express. O repique nos índices nos meses de julho e agosto é apenas um reflexo dos aumentos de tarifas e combustíveis e isso não vai comprometer a meta de 6% estabelecida no acordo entre o governo e o Fundo Monetário Nacional (FMI). Tendência de queda de juros continua O cenário econômico brasileiro favorece a continuidade de entrada de recursos estrangeiros no País. Nesse caso, a cotação do dólar pode cair mais ou, pelo menos, ficar no patamar atual. De acordo com Luís Fernando Lopes, economista-chefe do Chase Manhattan no Brasil, caso essa entrada de recursos se torne permanente, as pressões inflacionárias podem ficar ainda menores e haverá espaço para novos cortes na Selic. Porém não há consenso entre os analistas sobre quando o Comitê de Política Monetária poderá reduzir novamente os juros. Para Marcelo Carvalho, economista-chefe do JP Morgan, a queda deve acontecer apenas em dezembro, pois existe uma pressão inflacionária para esse mês e o próximo. ?Além disso, em outubro, acontecem as eleições municipais e estaduais. Uma nova redução agora pode parecer uma pressão política aos olhos do investidor. Os Estados Unidos também podem subir as taxas de juros em novembro?, explica. Hugo Penteado, economista-chefe e estrategista do ABN Amro Asset Management, acredita que a Selic deve ficar em 15% em dezembro desse ano. ?O Copom deve fazer mais três reduções nas taxas de juros de 0,5 ponto porcentual cada. Porém, ainda não é possível definir quando isso vai acontecer. Tudo depende da conjuntura econômica?, afirma Penteado. Cypriano, do BankBoston, não traça perspectivas. ?Isso vai depender de como a inflação ficará em setembro, depois do repique dos aumentos das tarifas e do preço da gasolina. Também não sabemos como vai ficar a economia com as últimas reduções da taxa de juros, pois o impacto será totalmente absorvido apenas no final do ano?, conclui o economista.