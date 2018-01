Dólar em baixa; mercado, cauteloso, aguarda a ONU Os olhos do mercado devem mirar uma só direção nesta manhã: o relatório dos inspetores de armas da ONU sobre os trabalhos feitos no Iraque, que será apresentado pelo chefe da equipe, Hans Blix, a partir das 13h15 de hoje. Por isso, durante a manhã, os players do mercado de câmbio devem operar em cima das expectativas em relação ao documento, como já ocorreu ontem. Isso tende a traduzir-se num mercado de pouca liquidez e muita cautela. Como a alta de ontem foi forte, o dólar abriu em queda de 0,46%, cotado a R$ 3,643. Nos primeiros 20 minutos de negócios, houve algumas oscilações, mas não longe desse patamar: às 10h30, a queda era de 0,49%, com a cotação a R$ R$ 3,642. A perspectiva é de que a cotação será definida pelos detalhes do relatório e os posicionamentos dos países sobre ele, principalmente os europeus. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.